Sprung ins kalte Nass bei gerade einmal 13 Grad!

Das ist wirklich nur etwas für die ganz Hartgesottenen: Am Samstag wurde der Freibereich des AYA- Bades in Salzburg zum ersten Mal in der Saison in Betrieb genommen. Und das bei gerade einmal Temperaturen um die 13 Grad. Da war das 20 Grad warme Wasser fast schon eine Wohltat.