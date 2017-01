Raubversuch: Acht Monate Haft

"Ich will das Auto": Mit diesen Worten attackierte ein Bosnier (30) am 19. April 2015 einen Kärntner (76) in Salzburg. Er würgte den Mann, schlug ihn und wollte den BMW X6 stehlen. Doch der Täter war im Vollrausch - also nicht zurechnungsfähig, wie ein Gutachten bestätigte. Es war auch nicht die einzige Straftat.