Nur 21 Minuten nach Salzburg- Mülln

Bei den mit Top- Fachleuten entwickelten Vorschlägen geht die "Krone" von bestehenden Einrichtungen der Infrastruktur aus. Es ist natürlich leichter, neben eine bestehende einspurige Strecke ein zweites Gleis zu legen. Dies gilt für die Lokalbahn von Oberndorf nach Salzburg genauso wie für die Berchtesgadener Land Bahn, die von Bad Reichenhall nach Freilassing führt und deren moderne Flirt- Garnituren schon jetzt vom bayrischen Grenzbahnhof direkt nach Salzburg weiter geführt werden.

Bahnhof von Piding, 700 m von der Autobahn München-Salzburg entfernt, bietet sich als Drehscheibe an Foto: Markus Tschepp

Ein Blick in den Fahrplan zeigt es: Von der Station Piding (nur 700 Meter vom Autobahn- Kreuz Bad Reichenhall entfernt) legen die blau- weißen Züge die Strecke bis Freilassing in 13 Minuten zurück. Von hier dauert die Fahrt bis zur Station Mülln- Altstadt am Salzach- Ufer nur 9 Minuten.

Was liegt näher, als die eingleisige und mit mehreren gefährlichen Übergängen versehene Bahnstrecke zweigleisig auszubauen? Österreichische Firmen haben im Schienenbau Weltruf.

Schon ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 wird der Takt zwischen Freilassing und Salzburg- Hauptbahnhof verdichtet: Da geht nämlich das letzte noch fehlende dritte Gleis auf der Brücke über die Saalach in Betrieb. Mit den Stationen in Liefering, Taxham (neben dem Europark), Aiglhof (direkt beim Spital) und Mülln- Altstadt sind wichtige Stadtgebiete voll erschlossen.

Der "Krone"- Vorschlag sieht nun vor, deutsche Urlauber an den Stautagen im Sommer nicht bis zum Flughafen und weiter ins Zentrum stauen zu lassen. Sie sollen vielmehr neben der Autobahn in Piding auf die Berchtesgadener Land Bahn umsteigen.

Die Betriebszeiten sind jetzt schon vorbildlich: Von 5.30 Uhr bis 23 Uhr verkehren die Züge, die auch stündlich bis und von Berchtesgaden weiter geführt werden.

An der Bahn ist die Salzburg AG beteiligt, Salzburg hat also ein bedeutendes Mitsprache- Recht. Mit dem Ausbau verringert sich auch die Fahrzeit noch mehr.

Weitere "Krone"- Vorschläge gibt es bereits für die Mattigtalbahn von Neumarkt bis Mattighofen. Die Strecke ist 37 Kilometer lang, die Höchstgeschwindigkeit der Züge beträgt nur 80 km/h. Von Mattighofen im Zentrum des Innviertels bis Neumarkt braucht man derzeit 38 Minuten, seit der Durchbindung der Züge bis zum Hauptbahnhof ist die Frequenz der Fahrgäste um 32 Prozent angestiegen.

Für die Bahn gilt das gleiche wie für den O- Bus: Bestehende Öffis können rasch und unkompliziert ausgebaut werden, utopische U- Bahnen dauern Jahrzehnte.

Hans Peter Hasenöhrl, Kronen Zeitung