Adelige von Sohn erschossen

Mordalarm in Henndorf: In einem ländlichen Anwesen im Ortsteil Wankham fand eine besorgte Freundin der Familie am Donnerstag die Leiche der 74- jährigen Ilse von H. in den Stallungen. Sie wollte nachschauen, nachdem sich die Frau seit Mittwoch nicht mehr gemeldet hatte. Daneben wurde ihr Sohn Alexander (43) erhangen aufgefunden. Ein Kriseninterventionsteam betreute die geschockte Augenzeugin.