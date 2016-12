Kein Ersatz: Post verlor Friseurschere um 430 Euro

Am Postamt hat man Irmgard E. zwei Optionen für einen versicherten Versand angeboten: per Brief oder Paket. "Da die Brief- Option günstiger war, habe ich mich für diese entschieden. Ich ging natürlich davon aus, dass mein Paket in beiden Fällen versichert ist", so Frau E.

Dem war aber nicht so. Als das Paket verloren ging, stellte sich heraus, dass die Sendung weder eingeschrieben noch versichert war. Deshalb wurde eine maximale Entschädigung von 50 Euro angeboten.

Frau E. hätte die Schere als "Paket International" aufgeben müssen - was drei Euro mehr gekostet hätte. Dann wäre die Sendung bis zu einem Wert von 510 Euro versichert gewesen, wie uns die Post mitgeteilt hat. Und das soll man als Kunde natürlich selbst wissen, oder wie?