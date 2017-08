Streiterei bei Rekordhitze: Fiaker niedergeprügelt

Gerade in der Sommerzeit rückt das Thema rund um Fiakerfahrten immer wieder in den Fokus. Vor einem Jahr wurde gesetzlich verankert, dass Pferde ab Temperaturen von 35 Grad nicht mehr ihren Dienst als Zugtiere von Kutschen verrichten müssen. Erst am Dienstag war die Temperaturmarke in Wien überschritten worden, woraufhin die Pferde in Österreichs Landeshauptstadt hitzefrei bekamen.

Dass die Hitze auch den Tieren enorm zusetzt, gerade unter derartiger Belastung, ist nachvollziehbar. Und nach wie vor ist das Thema Fiaker ein heiß diskutiertes Thema. Tierschützer vertreten die Meinung, dass Pferde in der Stadt generell nichts verloren haben, Kutscher sehen das naturgemäß anders.

Streit eskalierte völlig

Auch dass in solch einem Fall die Wogen hochgehen können, ist nicht von der Hand zu weisen. Wie der Fall vom Wochenende zeigt, werden dabei allerdings auch Grenzen weit überschritten: Kutscher Markus W. war mit seinem Gespann am Sonntagnachmittag am Heimweg von seiner Tour, als er im Bezirk Landstraße zwei junge Männer auf sich zukommen sah. Die beiden wollten die Pferde streicheln, was der Kutscher aber nicht zuließ.

Foto: Ilya Andriyanov/stock.adobe.com, krone.tv, krone.at-Grafik

Wildes Gerangel auf Kutsche

Ein Wort gab das andere, der Kutscher hob daraufhin seine Peitsche in die Luft - die Situation eskalierte völlig: Die beiden mutmaßlichen Täter rannten plötzlich auf die Kutsche zu. Einer sprang in den hinteren Teil der Kutsche, der zweite auf den Kutschbock neben den Fahrer. Augenblicke später kam es auch schon zum wilden Gerangel, in dessen Folge sogar das Hemd des Fiakerfahrers komplett zerrissen wurde. Schließlich ließen die beiden Angreifer von dem Mann ab und suchten das Weite, wie die Polizei gegenüber der "Krone" bestätigte.

Markus W. erlitt bei der Attacke zwar keine äußerlich sichtbaren Verletzungen, jedoch einen schweren Schock, sodass er sich letztlich ins Krankenhaus begeben musste. Der Angriff auf ihn setzte ihm offenbar derart zu, dass er nun auch noch wegen Herzproblemen behandelt werden muss.

Solidarität vom Fiaker- "Baron"

Fiaker- "Baron" Wolfgang Fasching erfuhr von dem Vorfall und zeigte sich gegenüber krone.at überaus schockiert (siehe Video- Statement oben). Aus Solidarität mit dem Opfer - allerdings auch aus Angst - minimiert er nun die Sommerfahrten. Ein Kollege des betroffenen Fiaker- Fahrers mutmaßt, dass hinter den Angreifern radikale Tierschützer gesteckt haben könnten.

Fiaker-Betreiber Wolfgang Fasching Foto: krone.at

VGT: "Keiner von uns"

Befragt zum Vorfall, reagierte Rechtsexperte und Tierschützer Michael Krumböck, überrascht: "Der Fall ist uns nicht bekannt." Dennoch glaubt er nicht, dass die Täter in den Reihen der Tierschützer vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) zu finden sind: "Das war sicher keiner von uns." Man lehne Gewalt ab.