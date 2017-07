Sexattacke in Lift: Täter in die Flucht geschlagen

Eine 65- Jährige ist am Freitag in Schwaz in Tirol von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Der Mann war der Frau in ein Wohnhaus und in den Lift gefolgt. Dort berührte er die 65- Jährige unsittlich. Sie setzte sich durch Schläge zur Wehr und schrie laut. Als sich die Lift- Tür öffnete, wurde ein weitere Frau auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin der Täter die Flucht ergriff.