Dass der langjährige Grünen- Nationalratsabgeordnete Peter Pilz nach seiner Trennung von der Ökopartei bei der Nationalratswahl am 15. Oktober tatsächlich mit einer eigenen Liste antreten wird, gilt als ziemlich sicher. Pilz zeigt sich überzeugt, dass er genügend Unterstützer für seine Bewegung finden wird, die er keineswegs als One- Man- Show sieht. Mit seiner Liste möchte der 63- Jährige vor allem zwei Gruppen ansprechen: Nichtwähler und Protestwähler. Gleichzeitig stellt das Grünen- Urgestein in einem Zeitungsinterview klar: "Die Partei wird sicher nicht Uga- uga- Partei heißen."