Mindestsicherung: Lopatka drängt erneut auf Reform

"So kann's doch nicht mehr weitergehen", erneuert ÖVP- Klubobmann Reinhold Lopatka seine Kritik an der Reformblockade bei Wiens Mindestsicherungssystem. Wie berichtet , hat der Rechnungshof 16 Kombinationsmöglichkeiten beim Bezug von Sozialleistungen dokumentiert, Familien kommen so auf Monatsnettobezüge bis zu 3200 Euro.