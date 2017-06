Mädchen stürzt durch Glaskuppel 4 Meter in Tiefe

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Dienstagabend in einer Innsbrucker Wohnhausanlage durch eine Glaskuppel gebrochen und in ein darunterliegendes Lokal gestürzt. Das Kind zog sich dabei Verletzungen zu und musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Der tragische Vorfall wird nun von der Polizei näher untersucht.