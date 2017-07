Hagelunwetter richten in NÖ schwere Schäden an

Die Front am Sonntag sei über das Waldviertel herein- und bis in den Süden weitergezogen, so Franz Resperger vom Landeskommando. Gegen Mitternacht wurde der Bezirk Neunkirchen von den Unwettern heimgesucht. Im Stadtgebiet von Neunkirchen schlug in einer Kleingartensiedlung ein Blitz in eine Holzhütte ein und setzte diese in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Unter schweren Atemschutz gelang es den Löschmannschaften den Brand unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auch in Trumau (Bezirk Baden) löste ein Blitz einen Brand aus. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses fing Feuer. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Landesklinikum überflutet

Ebenfalls in der Stadt Baden musste die Feuerwehr ins Landesklinikum ausrücken. Wegen der heftigen Niederschläge war Wasser in das Spitalsgebäude eingedrungen und hatte den Keller überflutet. Der medizinische Betrieb lief derweil aber ungestört weiter, Patienten waren nicht betroffen. Der Keller wurde ausgepumpt.

70 Liter pro Quadratmeter

Bereits am Sonntagnachmittag braute sich über dem Wechselgebiet eine heftige Unwetterzelle zusammen. Innerhalb kürzester Zeit fielen in der Gemeinde Tauchen (Bez. Neunkirchen) binnen 20 Minuten gut 70 Liter Regen pro Quadratmeter.

Die Ortsdurchfahrt wurde an mehreren Stellen vermurt. Zudem mussten Keller ausgepumpt werden, der Ortsbach trat an mehreren Stellen über die Ufer. Ähnlich die Situation auch in Schlag bei Zöbern.

Agrarschäden auf 3500 Hektar Fläche

Insgesamt waren von den Hagelschlägen gut 3500 Hektar Agrarfläche in den Bezirken Gmünd und Zwettl betroffen, teilte die Österreichische Hagelversicherung mit. Neben Ackerkulturen sei vor allem Grünland schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden wurde mit rund 700.000 Euro beziffert.