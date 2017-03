Flüchtlinge umverteilen: Sobotka attackiert Kern

Innenminister Wolfgang Sobotka hat im Streit mit dem Koalitionspartner SPÖ - insbesondere mit Kanzler Christian Kern - bezüglich der angekündigten Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland nach Österreich nachgelegt. "Auf der einen Seite fordert mich Kern auf, den Prozess zu starten, auf der anderen Seite möchte er Ausnahmen erwirken. Das wird nicht möglich sein", kritisierte Sobotka am Montag vor Beginn des EU- Innenministerrats in Brüssel. Ihm sei nicht bekannt, dass Kern beim Thema Umverteilung auf Ebene des Europäischen Rates einen neuen Vorschlag eingebracht hätte. "Ich als Innenminister habe mich an die Vorgaben des Europäischen Rates zu halten, das sollte Kern eigentlich wissen", so Sobotka.