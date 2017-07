12 Opfer aus Fängen von Menschenhändlern befreit

Im Rahmen einer von Europol koordinierten europaweiten Aktion sind in Österreich zwölf Opfer von Menschenhandel befreit worden. Bundesweit waren insgesamt 123 Beamte im Einsatz. Es wurden an 172 Örtlichkeiten, hauptsächlich in der Rotlicht- Szene, insgesamt 597 Prostituierte sowie 171 "Milieupersonen" kontrolliert. Fünf Verdächtige wurden festgenommen.