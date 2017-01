"10.000 gingen, um zu vergewaltigen und zu morden"

Kurz erklärte, das Thema Radikalisierung sei "manchen Staaten oft unangenehm", sie würden nicht gerne darüber sprechen. Durch den Fokus auf das Problem während des OSZE- Vorsitzes Österreich werde mehr Aktivität geschaffen. "Es reicht nicht, militärisch gegen den IS in Syrien und dem Irak vorzugehen, wir müssen auch in unserer Gesellschaft gegen Radikalisierung vorgehen und Präventionsarbeit leisten, damit nicht noch mehr junge Menschen rekrutiert werden", erklärte der Außenminister.

Foto: AFP, 4_EPA/MOHAMMED SABER

Anti- Terror- Beauftragten vorgestellt

Die OSZE- Staaten sollten voneinander lernen und "Best- Practice- Modelle entwickeln" so Kurz, der vor den Botschaftern der 57 OSZE- Staaten offiziell die Ernennung des Londoner Terrorexperten Peter Neumann zum OSZE- Sonderbeauftragten für den Kampf gegen Radikalisierung bekannt gab .

Außenminister Sebastian Kurz und der Sonderbeauftragte gegen Radikalisierung, Peter Neumann Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Kurz kündigte unter anderem eine Anti- Terrorismus- Konferenz im Mai sowie regionale Workshops zur Jugendradikalisierung in Westeuropa, der Schwarzmeerregion, Zentralasien und dem Westbalkan an. Außerdem sei eine gemeinsame Konferenz von OSZE und Europarat zum Thema geplant.

OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier und Außenminister Sebastian Kurz Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Stärkung der Menschenrechte darf nicht an Dynamik verlieren"

Der österreichische OSZE- Vorsitz will sich außerdem für eine Stärkung des Vertrauens der Staaten untereinander und der Bürger zu den Regierungen einsetzen. So soll schon im Februar eine Konferenz zum Thema Cybersecurity stattfinden. In diesem Bereich bekannte sich Kurz ausdrücklich zum Engagement der OSZE im Bereich Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat, der Russland und anderen autoritären Ex- Sowjetrepubliken ein Dorn im Auge ist. "Die Stärkung der Menschenrechte darf nicht an Dynamik verlieren", betonte der Außenminister. Diese seien nämlich Voraussetzung für Sicherheit und Wohlstand.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Bei den oft schon seit einem Vierteljahrhundert ungelösten militärischen Konflikten in Europa will sich Österreich vor allem für Erleichterungen zugunsten der Zivilbevölkerung einsetzen. Kurz berichtete in diesem Zusammenhang von seinem jüngsten Besuch an der Ukraine- Front, wo "das Leid der Menschen nach wie vor groß ist". Während viele jüngere Menschen aus der Konfliktregion geflüchtet seien, seien "viele alte Menschen zurückgeblieben und ohne Versorgung auf sich allein gestellt".