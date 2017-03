Wintersportler fand am Dachstein Flak- Granate

Am Dachstein in Oberösterreich hat ein Wintersportler eine Flak- Granate gefunden. Das neun Zentimeter große Weltkriegsrelikt wurde am Sonntag entschärft und ins Tal gebracht. Während der Aktion blieben die Lifte im Umkreis von 1000 Metern vorübergehend gesperrt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag.