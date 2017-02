Wiener Jugendbande: Geldmangel als Raubmotiv

Acht Burschen im Alter von 13 bis 16 Jahren haben - wie berichtet - im Jänner in Wiener Bussen drei Raubüberfälle und einen versuchten Überfall auf Gleichaltrige verübt. Am Donnerstag waren Fahndungsfotos der Bande publiziert worden, am Tag darauf schon alle ausgeforscht: Durch die Medienberichte alarmiert, hatten sich einige Beschuldigte bzw. deren Eltern bei der Polizei gemeldet.