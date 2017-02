Weltweit ältester Aquarienfisch gestorben

"Für einen Fisch, der einen Großteil seiner Zeit damit verbrachte, einen heruntergefallenen Holzklotz nachzuahmen, entfachte er Neugier, Aufregung und Bewunderung bei Gästen jeden Alters", sagte Direktorin Bridget Coughlin dem britische "Guardian". "Granddad war ein geliebtes Mitglied der Shedd- Familie und wir werden ihn sehr vermissten."

"Granddad" hatte seit 1933 im Shedd Aquarium gelebt. Er sei "ein lebendes Fossil" gewesen und habe einer der ältesten lebenden Wirbeltier- Gattungen auf dem Planeten angehört, sagte Coughlin. "Seine Pfleger sind tief betroffen."

Foto: Shedd Aquarium/Brenna Hernandez

Genaues Alter unbekannt

Wie alt der Lungenfisch genau wurde, ist nicht bekannt. "Granddad" sei bei seinem Tod schätzungsweise Mitte 90 gewesen, so das Aquarium. Tiere der 400 Millionen Jahre alten und in Australien beheimateten Spezies könnten in freier Wildbahn über 100 Jahre alt werden.