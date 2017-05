Vizekanzler schmeißt hin: "Einen schönen Sommer!"

"Ich bin kein Platzhalter", sagte Mitterlehner zur weiteren Begründung seines Abgangs. Er lege alle seine Funktionen in Partei und Regierung zurück und ziehe damit die Konsequenzen aus den "Entwicklungen der vergangenen Monate und vor allem Tage". Bei all den "Inszenierungen" der jüngeren Vergangenheit in der zerkrachten Koalition habe er "keinen Sinn" mehr gesehen. In einem Krisen- Parteivorstand, der vermutlich am Wochenende stattfindet, werde die ÖVP die weiteren Schritte und Personalentscheidungen beraten.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Launiger "ZiB" - Bericht brachte Fass zum Überlaufen

Neben politischer Kritik teilte Mitterlehner in seiner Abgangsrede auch Richung ORF aus: Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, sei ein Beitrag in der ORF- "ZiB 2" vom Dienstag gewesen, der auf den Italo- Western "Django - Die Totengräber warten schon" verwiesen hatte (siehe auch: "Django" Mitterlehner im Porträt ). Das sei "der letzte Mosaikstein in einem eigentlich schon fertigen Bild" gewesen. Derartige Berichterstattung finde er im öffentlich- rechtlichen Leitmedium des Landes "fehl am Platz", so Mitterlehner.

Foto: ORF

Video: Mitterlehner fährt nach Bekanntgabe seines Rücktritts ab

Jetzt Weg frei für Kurz?

Aus der Wiener ÖVP- Stadtpartei und von hochrangigen Parlamentsabgeordneten war bereits zuvor zu hören gewesen, dass ein Rücktritt Mitterlehners unmittelbar bevorstehe. Zuletzt war öffentlich über einen solchen Schritt spekuliert worden. Als logischer Nachfolger gilt Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz, der allerdings zuletzt erklärt hatte, die Partei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht übernehmen zu wollen .

Außenminister Sebastian Kurz Foto: Gerhard Bartel

Kanzler Kern reagierte mit Bedauern auf Mitterlehners Rücktritt , den er aber auch "verstehen und akzeptieren" könne, wie er am frühen Nachmittag sagte. Er verwies auf das Erreichte der knapp einjährigen Zusammenarbeit des Gespanns Kern- Mitterlehner, etwa den Rückgang der Arbeitslosigkeit und das Update des Regierungsprogramms. "Wir haben im vergangenen Jahr auch viele Aufs und Abs erlebt, es gab viele Streitereien. Die Bilanz ist, was den Stil bestrifft, mit Sicherheit durchwachsen, was die politischen Ergebnisse betrifft aber mit Sicherheit vorzeigbar", so Kern.

Kanzler Kern mit ernster Miene auf dem Weg zur Pressekonferenz Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Kern bietet Kurz "Reformpartnerschaft" an

Den von manchen erwarteten Schritt zu sofortigen Neuwahlen wollte Kern nicht tun, er sagte vielmehr, die Arbeit sei "noch nicht zu Ende". Die "Klärung" in der ÖVP sei nun eine Chance, die "notwendigen Veränderungen" im Land fortzuführen. Und direkt an den schwarzen Kronprinzen Kurz gerichtet, sagte Kern: "Ich biete der ÖVP und Sebastian Kurz eine Reformpartnerschaft an". Er verwies dabei offenbar auf das in der Steiermark eine Legislaturperiode hindurch praktizierte Modell eines rot- schwarzen "Kuschelkurses" in der Regierungszusammenarbeit.

Van der Bellen: "Jetzt kühlen Kopf bewahren"

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen bedauerte den Rücktritt Mitterlehners. Er haben Mitterlehner als "Sachpolitiker kennen und schätzen gerlent". Die beiden hätten stets ein gutes Vertrauensverhältnis gehabt. An die beiden Koalitionsparteien appellierte das Staatsoberhaupt, "jetzt kühlen Kopf zu bewahren". Zwar habe er Verständnis dafür, dass nun die ÖVP- Gremien beraten müssen, dennoch bat Van der Bellen darum, möglichst rasch zu handeln, um Klarheit zu schaffen, wie es mit dem Land weitergeht.

Bundespräsident Van der Bellen hofft, dass nun rasch wieder Klarheit herrscht. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Ende seines knappen Statemets, bei dem ebenfalls keine Journalistenfragen zugelassen waren, kritisierte Van der Bellen den politischen Umgangston der letzten Wochen und Monate, der "uns nachdenklich machen sollte". Er forderte einen anderen Umgangsstil in der Innenpolitik und eine "Kultur des Respekts".

Van der Bellens Statement im Video:

Video: APA