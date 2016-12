Verdächtiger Koffer sorgte für Großeinsatz in Wien

Polizei- Großeinsatz am Freitag im Wiener Bezirk Favoriten: Ein herrenloser Koffer wurde von Polizisten in einem Park gegenüber des Eissalons Tichy am Reumannplatz entdeckt. Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich großräumig ab, Busse der Wiener Linien wurden umgeleitet. Auch Fernlenkroboter "Maxl" war im Einsatz. Mittlerweile konnte aber Entwarnung gegeben werden: Im Koffer befand sich lediglich Kleidung.