USA: Zweijähriger erschießt seine Cousine (7)

Nach Justizangaben ließ der Mann die Pistole in einer Wohnung, in der sich fünf Kinder aufhielten, ungesichert liegen. Der Zweijährige habe die Waffe in die Hände bekommen, ein Schuss habe sich gelöst und die Siebenjährige in den Kopf getroffen.

Derartige Unfälle kommen in den Vereinigten Staaten, wo Waffenbesitz weit verbreitet ist, immer wieder vor. Im Jahr 2014 hatte ein zweijähriges Kind im Bundesstaat Idaho seine Mutter in einem Supermarkt erschossen. Die Frau hatte die Waffe in ihrer Handtasche dabei gehabt.