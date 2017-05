Über 500.000 Bienen bei Autobrand verendet

Mehr als 500.000 Bienen sind am Freitagabend in Kärnten bei einem Fahrzeugbrand qualvoll verendet. Ein 39- Jähriger war mit seiner summenden Fracht - insgesamt ein Dutzend Bienenstöcke - in Deutsch Griffen unterwegs, als es plötzlich im Motorraum zu brennen begann und der Kastenwagen Augenblicke später in Vollbrand stand.