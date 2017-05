Terror überschattet das EL- Gigantentreffen

Im Gedenken an die 22 Menschen, die nach dem Konzert von US- Popstar Ariana Grande ums Leben kamen, legten Spieler und Trainer am Dienstag während ihres Abschlusstrainings vor dem Finale eine Schweigeminute auf ihrem Clubgelände in Carrington ein. "Wir stehen zusammen", hieß es in einer Twitter- Botschaft dazu. Eine für den Abend am Endspiel- Ort Stockholm vorgesehene Pressekonferenz mit Trainer Jose Mourinho wurde auf Wunsch des Klubs abgesagt.

Foto: AFP, AP

Manchester United gab am Dienstag auch bekannt, dass zahlreiche Fans, Klub- Angestellte und auch Kinder von Partner- Schulen der Manchester United Stiftung das Konzert besucht hätten. "Meine Gedanken und Gebete sind bei allen, die davon betroffen sind", schrieb der englische Nationalspieler und United- Star Wayne Rooney bei Twitter.

Gedanken bei den Opfern

Auch die Europäischen Fußball- Union UEFA, Ajax Amsterdam und der Lokalrivale Manchester City brachten ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl zum Ausdruck. "Von Amsterdam mit Liebe zu Manchester. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen der Betroffenen", twitterte der Club aus Amsterdam. Der frühere Man- United- und heutige Real- Madrid- Star Cristiano Ronaldo postete ein Bild von der britischen Flagge mit der Aufschrift "MANCHESTER".

Das Endspiel im Stockholmer Vorort Solna wird am Mittwochabend dennoch wie geplant stattfinden. Die UEFA teilte am Dienstag auf ihrer Homepage mit, derzeit keine Hinweise der Sicherheitsbehörden zu haben, nach denen dieses Match in der Friends Arena das Ziel von Angriffen sein könnte.

In Stockholm selbst hatte es erst am 7. April dieses Jahres einen Anschlag gegeben, als ein Lastwagen in die Fußgängerzone der schwedischen Hauptstadt raste. Seitdem sei das Risiko einer terroristischen Attacke bei der Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort sowie dem schwedischen Fußball- Verband besonders berücksichtigt worden. Es sei bereits "eine Reihe zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt" worden, heißt es in der Stellungnahme der UEFA.

Triumph zum 22. Jahrestag?

Der Schock von Manchester rückt die sportlichen Aspekte vor dem Treffen der zwei europäischen Giganten freilich in den Hintergrund. Dabei ist es vor allem für Ajax die Gelegenheit, sich ein Stück des Glanzes vergangener Tage zurückzuholen. Exakt am 22. Jahrestag des Champions- League- Triumphes über den AC Milan in Wien könnte sich der niederländische Spitzenklub erstmals seit damals wieder mit einem europäischen Pokal beschenken.

Die Söhne zweier Ajax- Legenden, die damals entscheidenden Anteil am Erfolg hatten, stehen am Mittwoch auf verschiedenen Seiten. Stürmer Patrick Kluivert schoss in der 85. Minute im Ernst- Happel- Stadion das 1:0, Kapitän Danny Blind spielte durch und nahm nachher die Trophäe entgegen. Heute stürmt Patricks Sohn Justin Kluivert für den niederländischen Topclub, Dannys Sohn Daley wechselt nach der WM 2014 von Amsterdam zu Manchester.

"Ich bin stolz darauf, den Namen Blind zu tragen. Und ich habe immer davon geträumt, dass ich eines Tages derjenige bin, der so etwas erreicht", sagte der Verteidiger. "Jeder weiß, dass ich aus Amsterdam komme und Ajax im Herzen trage, aber am Mittwoch bin ich United, bin ich ein Roter." Kluivert junior steht noch vor dem großen Durchbruch. "Mein Traum ist es, der entscheidende Spieler bei Ajax zu werden und dann den nächsten Schritt zu einem größeren Club zu machen", meinte der 18- Jährige.

Zlatan fehlt

Fehlen wird United- Star Zlatan Ibrahimovic, und das ausgerechnet in seiner schwedischen Heimat und in jenem Stadion, vor dem eine 2,7 Meter große Statue des Goalgetters steht. Der Angreifer, der von 2001 bis 2004 bei Ajax Amsterdam stürmte, fällt wegen einer schweren Knieverletzung aus. Für ihn sollen andere in die Bresche springen - wie Paul Pogba, der vor seinem ersten großen internationalen Titel steht, nachdem er im Sommer für die Rekordsumme von knapp 105 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen war.

Manchester United ist seit zehn Europa- League- Spielen ungeschlagen, in dieser Liste finden sich sieben Siege. Ajax hat sowohl im Halb- als auch im Viertelfinale das Rückspiel verloren, in der Europa- League- Gesamtbilanz 2016/17 aber nur eine Niederlage mehr kassiert als der Finalgegner (drei gegenüber zwei von Manchester). Im direkten Duell halten beide Teams bei zwei Siegen, ein Unentschieden gab es im Europacup bisher nicht.

Hattrick für ManU?

Im Falle eines Erfolges hätte Manchester den Europacup- Hattrick komplettiert und jeweils Champions League, Cup der Cupsieger und UEFA- Cup/Europa League zumindest einmal gewonnen. Ajax hatte das schon 1992 mit dem Gewinn des UEFA- Cups geschafft.