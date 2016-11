Terror- Drahtzieher von "Flüchtlingen" enttarnt

Der hauptverdächtige Organisator der Anschläge in Paris und Brüssel scheint identifiziert: Er soll Oussama Ahmad Atar heißen. Der Belgier mit marokkanischen Wurzeln ist für die Behörden kein Unbekannter. Schon 2005 war er im Irak verhaftet worden. Wegen illegalen Grenzübertritts. Nach sieben Jahren im Abu- Ghraib- Gefängnis, wo er auch den nunmehrigen IS- Kalifen Abu Bakr al- Baghdadi persönlich kennengelernt haben soll, wurde er an seine Wahlheimat Belgien ausgeliefert.

90 Menschen kamen allein beim Anschlag auf das Konzerthaus Bataclan ums Leben. Foto: APA/EPA/YOAN VALAT

Haupttäter mittels Fotos enttarnt

Monatelang kannte man nur den Aliasnamen des mutmaßlichen Masterminds. Dank den in einem Salzburger Flüchtlingsheim verhafteten und an Frankreich ausgelieferten Terrorverdächtigen Adel Haddadi und Mohamad Usman ist der 32- Jährige aber enttarnt. Die beiden identifizierten ihn anhand von Fotos.

Adel Haddadi und Mohamad Usman Foto: "Krone"

Weltweite Fahndung per Haftbefehl

Der Belgier habe die beiden rekrutiert und ihre Schleppung organisiert. Genauso wie im Fall jener Islamisten, die sich vor dem Stadion in Paris in die Luft sprengten. Zwei der drei Selbstmordattentäter von Brüssel waren zudem Großcousins des nun weltweit per Haftbefehl gesuchten Oussama Ahmad Atar.