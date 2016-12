Steirer erfand Entführung aus Angst um Tochter

Der Fall klang bereits mysteriös - jetzt kommt langsam Licht ins Dunkle. Jener Steirer, der nach mehr als einer Woche Abgängigkeit am Dienstag wieder aufgetaucht ist - eine mögliche Entführung stand im Raum -, hat bei seiner Befragung den Ermittlern reinen Wein eingeschenkt. So gestand der 40- Jährige nun, alles erfunden zu haben - tatsächlich hatte er sich in einer Höhle versteckt. Als Grund gab er an, dass er Angst vor einer Entführung seiner Tochter gehabt habe.