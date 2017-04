MTV- Awards in Wien: Bremst Stadt bei Mega- Event?

Kommen die MTV Europe Music Awards nach Wien? Die Bundeshauptstadt würde mit den EMAs nach dem 60. Song Contest erneut im internationalen Rampenlicht stehen. Doch nach einer Ankündigung des Stadthallen- Chefs im Vorjahr war es still geworden um das Projekt. Ein knappes halbes Jahr später scheint das Interesse der Stadt Wien an dem Mega- Event, das von Millionen Menschen verfolgt wird, erloschen zu sein. Ein Gastgeber- Angebot sei ausständig, heißt es nun in einem Medienbericht unter Berufung auf den Medienkonzern Viacom. Die Stadt stehe auf der Bremse. Im Rathaus will man davon aber nichts wissen.