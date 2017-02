Kapitän von Donau- Tanker hatte selbst "getankt"

Schwimmende Ölbarrieren, ein großes Tankschiff unter der eidgenössischen Flagge zum Umpumpen und 200 Feuerwehrleute aus Niederösterreich und Wien: Dienstagfrüh startete die heikle Bergung des Öltankers "Stavo". Wie berichtet, war es am Sonntag in Langenzersdorf in Niederösterreich zu einer Havarie gekommen.

150.000 Tonnen Fracht umgeladen

Mithilfe eines Tankschiffes aus der Schweiz wurden 150.000 Liter des Treibstoffs abgepumpt, dann hob sich das im steinigem Untergrund feststeckende Schiff aufgrund des Gewichtsverlustes. "Um 16.40 Uhr war der Frachter wieder flott", teilte der niederösterreichische Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Ein zweites Schiff habe es "verheftet" (angebunden, Anm.) und in der Folge in die Fahrrinne der Donau gepresst, schilderte Resperger. Der Frachter konnte dann seine Fahrt fortsetzen.

Die verunglückte "Stavo" (links) und der Schweizer Tanker, in den der Diesel umgeladen wurde. Foto: Andi Schiel

Ein Promille Alkohol intus

300 Tonnen Diesel drohten aus dem Bauch des Schiffes in die Donau vor den Toren Wiens zu strömen. Erschreckend: Der ungarische Kapitän war beim Unfall betrunken. Er hatte rund ein Promille Alkohol intus.

