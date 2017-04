Kanzler Kern zu Besuch in Israel und Palästina

Bundeskanzler Christian Kern ist derzeit zu Besuch in Israel und Palästina. In Jerusalem hat sich der SPÖ- Chef am Sonntag mit dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin getroffen, außerdem ist ein Treffen mit Oppositionschef Isaac (Yitzhak) Herzog, dem Chef der Arbeitspartei, geplant. In Ramallah wird es ein Gespräch mit dem palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah samt Besuch des Stadtentwicklungsprogramms Rawabi geben.