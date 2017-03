Junge Asylwerber randalierten in Unterkunft

Die Burschen schlugen am Montagnachmittag mit den Fäusten gegen eine Tür und traten auch gegen die Verglasung. Diese zerbrach, die Asylwerber erlitten Schnittverletzungen an den Füßen. Einer der beiden zerschlug ein weiteres Glas und verletzte sich an der Hand.

Weil sie sich weigerten, ins Krankenhaus zu fahren, wurden die Jugendlichen von Sanitätern vor Ort versorgt. Sie werden in andere Quartiere verlegt und angezeigt.

Kronen Zeitung