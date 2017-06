Jetzt auch Terror in Mekka: Attentäter getötet

Die Sicherheitskräfte hatten zwei Terroristen- Gruppen in Mekka ausfindig gemacht und eine dritte Gruppe in der Stadt Jeddah, berichtete der Sender Al Arabiya.

Foto: ©eoVision 2016; Originaldaten: © CNES 2016, Distribution Airbus

Laut den Angaben des saudischen Innenministers Mansour al- Turki hätten sich die Terroristen in Mekka in zwei alten Wohnvierteln in unmittelbarer Nähe zur Großen Moschee versteckt gehalten. Ein Selbstmordattentäter habe sich dann beim Zugriff der Polizei in einem Haus verschanzt und bewaffnete Gegenwehr geleistet.

Mehrere Verletzte durch Gebäudeeinsturz

Elf Menschen seien beim Einsturz eines dreistöckigen Gebäudes verletzt worden, in dem sich der Selbstmordattentäter verschanzt hatte und in die Luft sprengte, berichtete Al- Ekhbariya unter Berufung auf das Innenministerium. Fünf der Verletzten waren demnach Polizisten. Ingesamt seien bei dem Großeinsatz der Polizei fünf Terror- Verdächtige, vier Männer und eine Frau, festgenommen worden, hieß es unter Berufung auf die Polizei.

Mittlerweile würden die Gläubigen in der Großen Moschee in Mekka aber ihre Gebete ungestört fortsetzen, berichtete der TV- Sender am Freitagabend weiter.

Die Pilgerfahrt oder Hajj zum wichtigsten Heiligtum im Islam in Mekka zählt zu den Pflichten jedes Muslims. Allerdings gibt es Spannungen zwischen Sunniten, zu denen etwa 90 Prozent der 1,2 Milliarden Muslime weltweit zählen, und Schiiten. So hatten im Vorjahr etwa Hunderttausende iranische Pilger angesichts diplomatischer Querelen nicht nach Mekka reisen dürfen.