In trockenster Wüste der Welt blüht Blumenmeer

An sich ist die Atacama- Wüste im Norden Chiles die trockenste Wüste der Erde. Es gibt dort Gegenden, an denen jahrzehntelang kein Regen registriert wurde. Doch zurzeit erstrahlt der sonst höchst lebensfeindliche Ort in sattem Pink, denn die Blüten von zahllosen Malven bedecken die ansonsten staubige Einöde.