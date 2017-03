Illegale Rave- Party in Wald von Polizei aufgelöst

Eine illegale Rave- Party mit 130 Teilnehmern in einem Waldstück im Waldviertel ist am Wochenende von der Polizei aufgelöst worden. Drei der Gäste wurden mit Vergiftungssymptomen ins Spital gebracht, auch ein Notarzthubschrauber war im Einsatz. Ein Wiener (34) wurde wegen eines Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz in die Justizanstalt Krems eingeliefert.