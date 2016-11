Flüchtling von Zug angefahren und schwer verletzt

Ein Marokkaner ist am Sonntag auf der Bahnstrecke bei Gries am Brenner in Tirol von einem Zug angefahren und schwer verletzt worden. Der 32- Jährige war gemeinsam mit einem Syrer (27) gegen 12.30 Uhr auf den Gleisen in Richtung Norden unterwegs. Bei den beiden Männern dürfte es sich um Flüchtlinge handeln, die illegal über den Brenner eingereist waren.