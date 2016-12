Einbrecher vergraben Beute beim Zentralfriedhof

Auf die Spur des Einbrechertrios war die Polizei Mitte November gekommen. Bei der Observation der Verdächtigen wurden die drei Männer dabei beobachtet, wie sie in Niederösterreich mehrere Gebäude auskundschafteten.

Wohnung in Favoriten als Versteck angemietet

Nachdem sie am 7. Dezember in der Gemeinde Groß- Enzersdorf in Niederösterreich zugeschlagen hatten, aus einem Haus einen Tresor trugen, in ihren Wagen verluden und damit nach Wien fuhren, hefteten sich die Ermittler an ihre Fersen.

Diesen Tresor hatte das Trio bei ihrem letzten Coup erbeutet. Foto: LPD WIEN

Im Versteck des Trios - die Männer hatten dafür eine Wohnung in Favoriten angemietet - kam es dann zum Zugriff. Zwei der Verdächtigen im Alter von 28 Jahren konnten festgenommen werden, einem 26 Jahre alten Komplizen gelang die Flucht.

Goldschmuck beim Zentralfriedhof vergraben

Beim Verstecken ihrer Beute gab sich das Trio überaus viel Mühe. So stießen die Ermittler unter einem Baum bei der Mauer des Wiener Zentralfriedhofes auf eine vergrabene Socke, in der sich etwa 300 Gramm Goldschmuck befand.

Die sichergestellte Beute Foto: LPD WIEN

Zumindest fünf Dämmerungseinbrüche am Stadtrand von Wien - u.a. in Essling und in Hirschstetten - sowie in Niederösterreich konnte die Polizei dem Trio bislang zuordnen. Einer der 28- Jährigen hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt, während der zweite weiterhin zu den Vorwürfen schweigt.