Deutschland bei Confed Cup gegen Chile, Australien

Weltmeister Deutschland trifft beim Confederations- Cup im kommenden Sommer in Russland auf Australien, Chile und den noch zu ermittelnden Afrika- Champion. In Gruppe B treffen Europameister Portugal, Russland, Mexiko und Neuseeland aufeinander. Das ergab die von Stabhochsprung- Olympiasiegerin Jelena Isinbajewa durchgeführte Auslosung für das WM- Testturnier am Samstag in Kasan.