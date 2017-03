D: Psychisch Kranker entführte Linien- Kleinbus

Der Mann hatte den Kleinbus mit 18 Plätzen am Freitagabend in Höxter in seine Gewalt gebracht. Der einzige Fahrgast, der zu dem Zeitpunkt in dem Bus gewesen sei, habe kurz nach Beginn der Irrfahrt bei einem kurzen Stopp flüchten können, teilte die Polizei Bielefeld mit. Der 46- Jährige fuhr daraufhin alleine mit dem Busfahrer weiter. Per Telefon habe die Polizei versucht, mit ihm zu verhandeln, jedoch ohne Erfolg, hieß es.

Bei der Festnahme sei niemand verletzt worden. In dem Kleinbus fanden die Beamten mehrere Messer des Tatverdächtigen. Für den Einsatz waren Polizeieinheiten aus Nordrhein- Westfalen und Hessen zusammengezogen worden.