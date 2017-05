Bub bei Fahrradsturz von Bremshebel aufgespießt

Außergewöhnlich tapfer hat sich am Montagabend der achtjährige Paul nach einem schweren Fahrradsturz in Gaspoltshofen in Oberösterreich verhalten. Der Bub war mit dem Oberschenkel auf den Bremshebel gefallen und gepfählt worden: Das Metallstück steckte etwa sechs Zentimeter tief im Fleisch.