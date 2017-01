Brasilien: Dutzende Tote bei Aufstand in Gefängnis

Zu dem tödlichen Aufstand, der rund 17 Stunden lang angedauert haben soll, war es in einem Gefängnis in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas im Norden Brasiliens, gekommen. Die Meuterei begann am Sonntag, als rivalisierende Häftlingsgruppen aneinandergerieten. Zwölf Gefängniswärter seien zeitweise als Geiseln genommen worden. Am Montag konnten die Sicherheitskräfte wieder die Kontrolle über die Haftanstalt übernehmen.

Ob unter den Todesopfern auch Mitarbeiter der Haftanstalt sind, blieb vorerst unklar. "Ich befürchte, die Todeszahl könnte noch viel höher werden. Noch haben wir keinen gesicherten Überblick über die Lage", sagte Fontes zu "Globo- TV".