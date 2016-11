Auto rast in Teenager- Gruppe: Fünf Verletzte

Nach dem tragischen Unglück in Bayern, bei dem vier Teenager umgekommen sind , kam es nun am Rande des Weihnachtsmarkts im oberösterreichischen Alkoven zu einem schlimmen Unfall: Ein Autofahrer (29) fuhr mitten in eine Gruppe Jugendlicher, die gerade den Markt verlassen hatte! "Sieben Verletzte auf der Eferdinger Straße", lautete gegen 21.30 Uhr die Alarmmeldung. Ein Großeinsatz war die Folge. Ein Schutzengel hatte aber aufgepasst. Am Ende kamen fünf Verletzte ins Spital: Niemand ist in Lebensgefahr.