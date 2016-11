Auto kollidiert mit Baum: Obersteirer (43) tot

Der Mann aus dem Bezirk Murau sei am Abend von Schladming kommend in Richtung Liezen gefahren, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Im Ortsteil Diemlern in der Gemeinde St. Martin am Grimming geriet er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn der Ennstalbundesstraße ab.

Baum entwurzelt

Er schlitterte eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinunter und krachte gegen eine rund 30 Zentimeter starke Birke. Der Baum wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes entwurzelt und abgerissen. Für den Lenker gab es keine Rettung mehr.