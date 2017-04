35 tote Zivilisten bei Giftgas- Angriff in Syrien

Die Opfer des Angriffs sind qualvoll erstickt. Es gebe Dutzende Verletzte. Es habe Fälle von Ohnmacht, Erbrechen und Schaum vor dem Mund gegeben, berichtete die "Beobachtungsstelle für Menschenrechte". Der Zustand vieler Verletzter sei demnach ernst. Welches Gift bei dem Angriff zum Einsatz kam, ist noch unklar, laut Augenzeugen haben Flugzeuge der syrischen Luftwaffe den Angriff geflogen.

In Syrien haben sowohl die Regierung als auch die IS- Dschihadistenmiliz bereits Giftgas eingesetzt, wie eine Untersuchungskommission der UNO in einem Bericht festhielt. Neue Sanktionen gegen Damaskus wegen des Einsatzes von Giftgas scheiterten Ende Februar im UNO- Sicherheitsrat am Veto Russlands und Chinas.

Internationale Konferenz zu Syrien am Mittwoch

Wegen des Krieges in Syrien findet am Mittwoch eine internationale Konferenz statt. Die EU- Außenbeauftragte Federica Mogherini trifft deshalb am Dienstag in Brüssel mit dem Syrien- Beauftragten der UNO, Staffan de Mistura, zusammen, der die Friedensgespräche in Genf leitet. Dabei soll die Haltung der EU und der UNO zur Beilegung des Konflikts abgestimmt werden. Zudem beraten Vertreter von EU, UNO und Hilfsorganisationen über wirksamere Hilfe für Bürgerkriegsflüchtlinge in Syrien und den Nachbarländern. Ziel ist die Umsetzung der Hilfszusagen der Londoner Geberkonferenz aus dem vergangenen Jahr, bei der die internationale Gemeinschaft rund zehn Milliarden Euro für die Syrien- Hilfe zugesagt hatte.