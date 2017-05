35- Jähriger erschießt acht Menschen, nimmt Geisel!

Laut dem Polizeisprecher Warren Strain habe man die Toten an drei verschiedenen Adressen in Lincoln County gefunden - zwei der Häuser seien in Brookhaven, eines in Bogue Chitto. Die Opfer dürften in der Nacht auf Sonntag erschossen worden sein. Ob der Mörder seine Opfer kannte, ist noch nicht klar.

Polizisten nehmen Willie Cory Godbolt fest. Foto: AP

Godbold hat bereits ein langes Strafregister: Unter anderen wurde er wegen bewaffneten Raubüberfalls angeklagt. 2005 schlug er einen Mann mit einer Pistole nieder und stahl ihm Geld und Schmuck. Außerdem war er 2015 wegen zu schnellen Fahrens und Fahrens mit abgelaufenem Führerschein verhaftet worden.

Willie Cory Godbolt wurde Sonntagfrüh Ortszeit festgenommen. Foto: Fox News