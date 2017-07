Linkin- Park- Sänger Chester Bennington ist tot

Wie das Portal aus Polizeikreisen erfahren haben will, hat sich der Musiker erhängt. Der Todesfall werde "wie ein möglicher Suizid behandelt", sagte der zuständige Rechtsmediziner Brian Elias am Donnerstag in Los Angeles.

Bennington hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Depressionen, Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Gegenüber Medien hatte er auch offen über seine Suizidgedanken gesprochen.

Foto: AFP/Getty Images

Ein Bild aus besseren Band-Tagen (v.l.): Bennington mit Brad Delson, Joe Hahn und Mike Shinoda Foto: AFP/Getty Images

Als Kind wurde Bennington vergewaltigt. Der Verstorbene hinterlässt sechs Kinder von zwei Frauen.

Erst in diesem Jahr hatte die Band ihr neues Album "One More Light" auf den Markt gebracht. Linkin Park haben heuer auch beim Nova Rock in Nickelsdorf gespielt .

Videos: Zwei der größten Hits von Linkin Park