Marc Marquez gewinnt mit zwölf Sekunden Vorsprung

Marc Marquez hat mit dem Sieg beim MotoGP- Rennen in Tschechien am Sonntag seine Extraklasse bewiesen. Der WM- Titelverteidiger aus Spanien wechselte auf rasch auftrocknender Strecke viel schneller als seine Konkurrenten auf Slicks und vollzog damit einen Geniestreich. Am Ende lag Marquez in Brünn zwölf Sekunden vor Dani Pedrosa, Dritter wurde mit Maverick Vinales ein weiterer Landsmann.