Sturm kritisiert ORF: "Nur zwei Heimspiele im TV"

Mit einem zufriedenen Blick zurück und einem optimistischen nach vorne geht Sturm Graz aus wirtschaftlicher Sicht in die kommende Saison. Kritik übte der wirtschaftliche Geschäftsführer, Thomas Tebbich, lediglich an der mageren Free- TV- Präsenz bei Heimpartien in der abgelaufenen Saison: "Nur zwei unserer Heimspiele waren im ORF zu sehen, damit war Sturm Schlusslicht."