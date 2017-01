Fans fordern Kebab- Boykott gegen Islamisierung

"Unterstützen wir nicht einen weiteren Aufschwung des islamischen Volkes. Uns reicht auch Softeis statt Balkaneis und unser Paprikahuhn statt Kebab", erklärte demnach die Leitung eines federführenden Fanclubs. "Vielleicht sind es gerade die fehlenden zwei Cent für eine weitere Terror- Tat", sagte Fanclub- Chef Roland Domonkos.

"Am liebsten alle Migranten nach Hause schicken"

Die Fans würden "aber am liebsten alle Migranten" - egal ob Muslime oder Christen - "nach Hause schicken". Die Kleinstadt Dunajska Streda ist eines der wichtigsten Zentren der ungarischen Minderheit in der Slowakei. Die Mehrheit der Einwohner gehört der Volksgruppe an.

Abgesehen von ungewöhnlichen Aufrufen wie diesem sind die Fans von Dunajska Streda auch dafür bekannt, bei der schön- melodiösen Hymne ihres Klubs voller Inbrunst mitzusingen - wie das Video oben beweist!