"Scalebound": Microsoft stampft Action- RPG ein

2014 hatte Microsoft das Action- RPG der "Bayonetta"- Schöpfer von PlatinumGames auf der E3 in Los Angeles erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. In den beiden darauffolgenden Jahren konnte krone.at auf der Gamescom in Köln noch selbst einen Blick auf das Game werfen . Viel herzuzeigen hatte Entwickler Hideki Kamiya im Vorjahr allerdings schon nicht mehr: Zu sehen gab es lediglich einen Charakter- Editor.

Jetzt das offizielle Aus für den vielversprechenden Titel: In einem Statement gegenüber dem Gaming- Blog Kotaku bestätigte Microsoft nach entsprechenden Gerüchten ohne weitere Angabe von Gründen den Produktionsstopp von "Scalebound". Nach "reiflicher Überlegung" habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, erläuterte der Publisher und betonte, hart am diesjährigen Spiele- Lineup - bestehend unter anderem aus "Halo Wars 2", "Crackdown 3", "State of Decay 2" und "Sea of Thieves" - zu arbeiten.