Frau überführte zwei Schlüsseldienst-Betrüger

Seit Wochen warnen die Polizei und die AK vor dubiosen Schlüsseldiensten - die "Krone" berichtete. Die berechtigte Skepsis einer 73-jährigen Frau aus Tirol führte nun zu zwei Festnahmen. Vergangenen Freitag kontaktierte die Frau aufgrund eines defekten Türschlosses einen Schlüsseldienst, den sie im Internet gefunden hatte. Kurze Zeit später erschienen zwei "Handwerker" und klärten die Frau über die Situation auf: Weil angeblich die dreifache Verriegelung der Tür getauscht werden müsste, würde die Reparatur rund 3000 Euro kosten. Auf Nachfrage der wachsamen Frau konnte sich keiner der vermeintlichen Schlüsseldienst-Mitarbeiter ausweisen. Völlig zurecht verweigerte die 73-Jährige eine Vorauszahlung. Die beiden Männer verließen daraufhin unter dem Vorwand, etwas besorgen zu müssen, die Wohnung. Während ihrer Abwesenheit rief die 73-Jährige bei einem anderen Schlüsseldienst an - und wurde darüber informiert, dass das Vorgehen der Männer unseriös sei und sie die Polizei verständigen solle.

Es gibt wahrscheinlich weitere Opfer

Die Dame tat wie ihr geheißen, die Polizei nahm die beiden Männer rund zwei Stunden später an der Eingangstür "in Empfang". Die Beamten überprüften die vermeintlichen "Handwerker" und fanden in deren Auto mehrere Rechnungen anderer "Reparaturen" aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Bayern. Die zwei Männer wurden wegen Verdachts des schweren erwerbsmäßigen Betruges festgenommen.

Die Polizei kontaktiert nun alle Personen, die auf den Rechnungen angegeben sind, um mögliche weitere Geschädigte zu finden. Da der Verdacht besteht, dass sich noch weitere "Schlüsseldienst-Trupps" im Bundesgebiet aufhalten, bittet die Polizei unter  059 133 -753 - 333 um Hinweise.

Ratschläge der Polizei

Wer einen Schlüsseldienst braucht, sollte einige simple Tipps beachten:

Unter www.schluesseldienste-tirol.at sind seriöse Anbieter aus Tirol zu finden.

Bereits am Telefon über Kosten und die genaue Anfahrtszeit aufklären lassen.

Bei überhöhten Preisen: Barzahlung verweigern und auf eine Rechnung bestehen.

Im Zweifel die Polizei hinzuziehen.

Anna Haselwanter, Kronen Zeitung