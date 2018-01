Wieder Überfall auf Juwelier

Sieben Mal wurde Geschäftsmann Ilyas Cavus in Salzburg bereits überfallen. Nun schlugen erneut zwei Räuber in seinem Juwelier- und Herrenmodengeschäft Asya Gold in der Rainerstraße zu. Die Marokkaner bedrohten zwei Angestellte und rafften Schmuck an sich. Die Polizei konnte die Männer noch am Tatort festnehmen.