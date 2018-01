Milchtransportwagen rutschte 40 Meter ab

Der Milch-Transportwagen war gerade auf einer Straße in der Nähe des Wasserturmes in Untergrösel bei Frantschach-St. Gertraud unterwegs, als dem Lenker ein Auto entgegen kam. Weil der Fahrer diesem Pkw ausweichen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und rutschte samt Wagen 30 bis 40 Meter ab. Erst dann wurde das Fahrzeug von Bäumen "aufgefangen" und so Schlimmeres verhindert. Der Fahrer blieb unverletzt.