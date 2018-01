Diebe haben es oft zu leicht

Gerhard Krassnig ist Chef der Diebstahlsabteilung im Landeskriminalamt: "Leider machen es die Opfer den Tätern sehr einfach. Sie legen Zettel mit dem Code in die Brieftasche oder haben Aufkleber auf ihren Bankomatkarten." Krassnig hat sogar schon Karten gesehen, auf denen Geheimcodes aufgeschrieben waren. "Das ist natürlich absoluter Leichtsinn. Bis man draufkommt, dass die Karte weg ist, haben die Täter schon den nächsten Bankomat entdeckt und abgehoben, was nur geht." Im jüngsten Fall haben die Kriminellen eine 62-Jährige um 5000 Euro erleichtert.

Die Bankomatkarten zu stehlen sei einfach: "Frauen stellen im Supermarkt gern ihre Handtaschen in den Einkaufswagen."

Ähnlich leicht sei es für Autoknacker, Beute zu machen: "Schauen Sie nur, was in geparkten Autos so alles offen herumliegt. Besonders Handtaschen sind eine Einladung." Viele Autobesitzer sperren ihre Fahrzeuge nicht einmal ab. Also leichtestes Spiel für die Gauner.

Wie unbelehrbar manche sind, zeigt das Beispiel einer Kärntnerin, nachdem ihre Tasche zweimal aus dem Auto gestohlen wurde. "Ich werde sie weiter auf den Beifahrersitz stellen, das ist für mich halt praktisch!", kündigte sie bei der Polizei an.

Serina Babka, Kärntner Krone